中突人文交流論壇在突尼斯舉行

中評社北京9月27日電／據新華社報導，為紀念中國與突尼斯建交60周年，中突人文交流論壇26日在突尼斯首都突尼斯市舉行，兩國官員、學者和當地中文專業學生等數百人參加了當天的活動。



突尼斯迦太基大學校長納迪婭·穆祖吉在論壇開幕式上說，迦太基大學半個世紀前就開始與中國進行文化交流，隸屬該大學的突尼斯高等語言學院已從事漢語教學幾十年，每年都接收來自中國的留學生學習阿拉伯語。近年來突尼斯與中國大學間的交流越來越密集，為豐富兩國人文交流起到了積極作用。



中國駐突尼斯大使萬黎說，中國越來越多的高校與突尼斯高等教育機構開展學生互換計劃和研究合作，兩國還積極參加對方舉辦的藝術節、電影展、攝影展、考古研究等活動。兩國的人文交流合作涵蓋文化、教育、科技、旅遊等各個方面，對增進兩國人民的相互瞭解與信任發揮了重要作用。



萬黎說，突尼斯是最早開設大學中文專業的阿拉伯和非洲國家之一，目前在26所高中開設中文課程，中方正準備在突尼斯開設第二家孔子學院。為推動落實中非合作論壇北京峰會成果，中國還將同非洲國家共同實施中非“文化絲路”計劃和“廣電視聽創新合作計劃”。



此次論壇由迦太基大學、迦太基大學孔子學院主辦，兩國參會學者將就中阿文明互鑒與文學翻譯、構建人類命運共同體、中文國際傳播等議題進行討論。



