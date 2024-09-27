王毅會見愛沙尼亞外長查赫克納

中評社北京9月27日電／據新華社報導，當地時間9月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見愛沙尼亞外長查赫克納。



王毅表示，愛沙尼亞是中國在波羅的海地區的重要合作夥伴。友好合作是雙邊關係的主旋律，這符合兩國人民的共同期待，也是雙方需要繼續把握好的方向。中國和愛沙尼亞歷史文化不同，所處環境不同，面臨挑戰不同，但這並不影響兩國加強互利合作，服務人民福祉，不影響雙方在尊重聯合國憲章宗旨原則基礎上共同維護國際和平安全。中方願同愛沙尼亞不斷增進相互信任，繼續重視彼此在核心利益上的正當關切，為雙邊關係打牢政治基礎、注入生機活力。作為歐盟重要成員，希望愛沙尼亞推動歐盟機構堅持自由貿易，堅持通過對話協商妥處分歧，推動中歐關係健康穩定發展。



查赫克納表示，愛沙尼亞同中國有著悠久交往歷史，保持著務實合作，明確堅持一個中國政策。讚賞中方強調尊重聯合國憲章宗旨和原則。對於愛沙尼亞這樣的小國來說，國際法和國際秩序就像核武器一樣重要。愛沙尼亞高度關注烏克蘭危機，重視中方立場，期待中方發揮建設性作用。



王毅指出，中國不是烏克蘭危機的當事方，但一直以和平為念，積極勸和促談，推動政治解決。中國奉行堅持原則、主持公道、追求和平的外交，對於所有熱點問題，我們都主張通過對話協商尋求政治解決。烏克蘭危機的當務之急是推動局勢降溫，防止戰場擴大升級，這符合歐洲國家的利益。中國會認真履行作為安理會常任理事國的責任，繼續做有利於和平的事。