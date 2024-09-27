8月全國查處違反中央八項規定精神問題

9月26日，中央紀委國家監委公布了2024年8月全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。當月，全國共查處違反中央八項規定精神問題23210起，批評教育和處理33696人，其中黨紀政務處分23113人，這是連續第132個月公布月報數據。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京9月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，從查處問題類型看，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，8月共查處問題9889起，占當月查處的形式主義、官僚主義問題總數的88.3%。8月查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別占當月查處的享樂主義、奢靡之風問題總數的47.5%、23.8%、16.2%。



從查處級別看，8月，全國共查處地廳級領導幹部問題84起，查處縣處級領導幹部問題1055起，查處鄉科級及以下幹部問題22071起。其中，鄉科級及以下幹部問題占查處問題總數的95.1%。



國慶假期將至，各級紀檢監察機關要打好教育提醒、通報曝光，監督檢查、明察暗訪，嚴查快處、督促整改的“組合拳”，堅決遏制節日期間易發多發的“四風”問題，確保節日風清氣正。要強化問題導向，對違規吃喝、違規收送禮品禮金等頑瘴痼疾露頭就打，狠刹享樂奢靡歪風，一體推進不正之風和腐敗問題同查同治。要重拳糾治幹部群眾反映強烈的形式主義、官僚主義，加強對《整治形式主義為基層減負若干規定》執行情況的監督檢查，確保各項規定落地見效。



綜合施策治理違規操辦婚喪喜慶問題



群眾觀察和評價黨風，最直接的是看身邊的黨員幹部。黨員幹部大操大辦婚喪喜慶，損害黨的形象，敗壞黨風和社風民風，必須堅決糾治。各級紀檢監察機關要堅持嚴的基調，緊盯突出問題，精準靶向施治，不斷鏟除違規問題滋生的土壤和條件，把糾治工作引向深入。



婚喪喜慶是社會交往的重要載體，是人情往來最為密集的場合。黨員幹部掌握公權力，不能簡單將操辦婚喪喜慶視作私事，必須寸步不讓堅守“紅線”，帶頭示範弘揚新風。我們黨歷來高度重視規範黨員幹部婚喪喜慶事宜，將其作為經常性工作來抓，不同時期均提出一系列要求，與時俱進推動改進作風，充分體現了共產黨人的先進性。新時代落實中央八項規定精神把糾治違規操辦婚喪喜慶問題作為一項重點任務，以釘釘子精神緊抓不放，重要目的就是狠刹歪風邪氣，以優良黨風引領社風民風。經過堅持不懈的努力，糾治工作形成了強大震懾，取得了明顯成效。但也要看到，黨員幹部違規操辦婚喪喜慶問題頑固複雜、樹倒根存，背後的“面子文化”、利益驅動依然存在，以新風正氣徹底改變陳規舊俗是一個長期過程，必須鍥而不舍持續發力，直至抓出習慣、化風成俗。



糾治違規操辦婚喪喜慶問題，要強化約束激勵，形成清晰的制度導向。近年來，各地區各部門結合實際建立健全相關制度，對黨員幹部操辦婚喪喜慶事項的規模、範圍、報備程序等作出規定。這些規定對黨員幹部既是約束，也是保護，為黨員幹部操辦婚喪喜慶事宜劃出了“硬杠杠”，同時從制度層面讓廣大黨員幹部能夠理直氣壯向不良習俗說“不”，從異化變味的“人情往來”中解脫出來。實踐中，對黨員幹部操辦婚喪喜慶事宜要依規依紀進行研判，紀法情理融合貫通進行處置，重點看是否利用職權或者職務上的影響，是否借機斂財等，推動黨員幹部既辦好婚喪喜慶事宜又不逾底線。當前，一些單位制度建設也還存在一些不足，有的過於籠統、剛性不夠，有的脫離實際、操作性不強無法落地，有的制度執行不嚴、成為“稻草人”。各級紀檢監察機關要立足職責，嚴肅查處違反規定操辦婚喪喜慶問題，堅決維護制度的權威性、嚴肅性；要做實做細以案促改、以案促治，堵塞管理漏洞，取得更多制度性成果和更大治理成效。

