澳航“幽靈航班”騙局　誤導百萬消費者

中評社北京9月27日電／據大公報報導，據彭博社報導：澳洲聯邦法院26日公布的最新文件顯示，澳洲航空公司（Qantas）此前的“幽靈航班”騙局誤導了近100萬名消費者，他們“因澳航的違規行為受到傷害”。



澳航此前多次被控銷售已確定取消的航班（俗稱“幽靈航班”）機票，導致逾8.6萬名乘客的出行計劃受航班取消和改簽混亂的影響。



澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）去年8月就以此起訴澳航，今年5月，雙方達成庭外和解，澳航同意支付同意支付總計1億澳元（約5.2億港元）的罰款，並額外賠償受影響旅客2000萬澳元（約1.04億港元）。這是澳航歷來面臨的最大罰款數目，同時也是全球航空行業數目最大的罰款之一。



澳洲聯邦法院25日在其官方網站上發布聲明稱，澳航的“高管集體”知道“幽靈航班”對乘客造成的所有影響，但沒有一個人瞭解全貌。法院文件顯示，澳航本可以及時將取消的航班手動下架，但從未這樣做，“澳航知道其系統是如何運行的，而消費者則因澳航的違規行為而受到傷害。”



澳航在2022年5月至2024年5月共取消了超過7.1萬個航班，但仍繼續出售這些航班的機票，導致約8.7萬人購買假機票，超過88.4萬名消費者沒有被及時告知其乘坐的航班已被取消。