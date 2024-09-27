王毅：安理會不能成為搞政治對抗的角鬥場

中評社北京9月27日電／據央視新聞：當地時間9月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席非盟安改十國元首委員會（C10）同安理會五常外長對話會，闡述了中方對安理會改革的看法。



王毅表示，中非關係正處於歷史最好時期。中非合作論壇北京峰會成功舉行，習近平主席就中非攜手推進現代化提出六大主張、宣布十大夥伴行動，將對引領“全球南方”加快現代化、推動世界現代化產生重大深遠影響。在安理會改革問題上，中方同樣始終與非洲兄弟站在一起，堅定支持糾正非洲歷史不公，率先提出就優先解決非洲訴求作出特殊安排。中方願提出幾點看法：



一要堅持提升發展中國家代表性和發言權。切實提高“全球南方”國家代表性，讓包括非洲國家在內更多發展中國家特別是中小國家參與安理會決策，提升安理會權威和效率，推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展。安理會不能成為大國或富國俱樂部，更不能成為搞政治對抗的角鬥場。要切實改變安理會組成南北失衡、發達國家代表性過剩的局面。



二要錨定對非洲作出優先特殊安排的改革路徑。非洲代表性不足的安理會架構難言合理，糾正這一不公須具有創造性。習近平主席去年率先宣布中方支持就優先解決非洲訴求作出特殊安排，帶動了支持非洲訴求的正義呼聲。中方願同非方和各方一道，共同探討對非優先特殊安排的落實路徑。



三要支持聯大安改政府間談判的主渠道地位。安改政府間談判是唯一得到聯大授權、獲得會員國廣泛認可的平台。要共同維護好政府間談判這個大家都能坐下來談的平台，不斷積累擴大國際社會的共識。