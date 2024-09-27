鏟除腐敗滋生土壤，保障人民群眾健康權益

中央紀委國家監委駐國家衛生健康委員會紀檢監察組立足職能職責，全力配合開展醫藥領域腐敗問題和不正之風集中整治。圖為該組到福建省三明市調研深化醫改和廉潔醫院建設情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京9月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱患。落實這一重要部署要求，醫藥領域紀檢監察機構責無旁貸，必須緊扣醫藥領域腐敗問題的新情況新動向，深化標本兼治、系統施治，下大氣力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，努力保障人民群眾的健康權益。



堅定自覺對標對表，強化反腐敗鬥爭責任感使命感



習近平總書記關於打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰的系列重要論述，為新時代新征程縱深推進反腐敗鬥爭提供了根本遵循。我們要深刻領悟其核心要義和實踐要求，不斷增強醫藥領域腐敗問題集中整治的思想自覺、政治自覺、行動自覺。



深刻領悟習近平總書記關於反腐敗鬥爭形勢的重大判斷。習近平總書記強調，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜。從醫藥領域看，權力尋租、欺詐騙保、靠醫吃醫等問題仍時有發生，不僅嚴重掣肘了醫療、醫保、醫藥事業高質量發展，也嚴重敗壞了醫療衛生行業乃至黨和政府形象。對這些突出問題，必須以永遠在路上的堅韌和執著，精準發力、重拳出擊，不斷淨化醫藥領域政治生態和行業生態。



深刻領悟習近平總書記關於將反腐敗鬥爭進行到底的鮮明政治立場。習近平總書記深刻指出，反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治，是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭。醫藥領域腐敗問題影響千家萬戶，不僅侵蝕事業改革發展紅利，而且損害群眾健康權益。必須堅守執紀執法為民、糾風治亂為民的價值理念，聚焦群眾在醫藥領域的“急難愁盼”問題，聚焦侵害群眾切身利益的人和事，深化監督執紀執法各項工作，以實際成效贏得群眾支持和信賴。



深刻領悟習近平總書記關於樹立反腐敗鬥爭系統思維的重要要求。習近平總書記強調，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，必須三者同時發力、同向發力、綜合發力，用“全周期管理”方式，推動各項措施在政策取向上相互配合、在實施過程中相互促進、在工作成效上相得益彰。醫藥領域腐敗問題和不正之風由來已久、成因複雜，必須堅持系統觀念、系統思維，以發現問題推動查補漏洞，以查辦案件促進整改整治，以典型案例開展警示教育，實現對症下藥、精準施治，讓反復發作的老問題逐漸減少，讓新出現的問題難以蔓延，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。



保持懲治高壓震懾，釋放一嚴到底強烈信號



腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須始終保持零容忍的警醒和力度，保持反對和懲治腐敗的強大力量常在。

