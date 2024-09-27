以國之名褒獎民族團結進步模範

2022年7月6日，雲南瀾滄拉祜族自治縣班利村的小演員為遊客表演。（圖源：新華社） 中評社北京9月27日電／據新華社報導，352個全國民族團結進步模範集體和368名全國民族團結進步模範個人受到表彰！



9月27日上午，全國民族團結進步表彰大會舉行。以黨中央、國務院名義開展這一表彰，這在黨和國家歷史上是第一次。



受到表彰的模範來自全國各地各行業，鑄牢中華民族共同體意識工作實績突出，評選表彰旨在引領各族人民堅定對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的高度認同，團結奮進新征程、積極建功新時代。



他們，有扎根戈壁荒漠為國戍邊的牧民，有堅守長城腳下向海內外遊客講述中華民族共同體故事的宣講員，有響應國家號召奔赴邊疆學校播撒民族團結“種子”的支教服務隊……



一心向黨，團結奮鬥。



這是新時代民族團結進步事業的生動縮影——



回望來路，1988年起，全國民族團結進步表彰大會已召開7次，共表彰了9400多個模範集體和模範個人。從“山海情深”的寧夏閩寧鎮，到續寫“齊心協力建包鋼”新篇的包鋼黨委，再到長年牧守邊疆的卓嘎、央宗姐妹……一段段感人故事，定格民族團結進步的溫暖瞬間。



以更大的時間維度看，新中國成立75年來，獨龍族、布朗族等少數民族群眾“一步跨千年”擺脫貧困，各民族共同實現全面小康。天翻地覆的變化，靠的正是在中國共產黨領導下，各族人民攜手同心、團結奮進。



新時代，聚焦鑄牢中華民族共同體意識主線，中華民族成為認同度更高、凝聚力更強的命運共同體，各民族像石榴籽一樣緊緊擁抱。



看，文化創新交融，展現新氣象——

