【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
石破茂當選日本自民黨新總裁並將出任首相
http://www.CRNTT.com
2024-09-27 17:01:23
9月27日，在日本東京自民黨總部，自民黨總裁候選人石破茂在第二輪投票前演講。（圖源：新華社）
中評社北京9月27日電／據新華社報導，日本自民黨總裁選舉27日在東京舉行，自民黨前幹事長石破茂當選自民黨第28任總裁。10月1日，他將在臨時國會中通過指名選舉接替岸田文雄出任日本新首相。
當天的選舉共經歷了兩輪投票。在第一輪投票中，9名候選人無一得票超過半數，因此得票數居前兩位的經濟安全保障擔當大臣高市早苗和石破茂進入第二輪角逐。最終石破茂獲215票，高於高市早苗的194票，當選自民黨第28任總裁。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
石破茂當選日本自民黨總裁
(2024-09-27 16:39:51)
日首相候選人石破茂談台海保守 盧信吉解讀
(2024-09-26 01:06:57)
劉泰廷：無論誰繼任日首相 台灣議題均保守
(2024-08-31 01:15:32)
陳文甲析日本自民黨派系 對台灣很謹慎
(2024-08-26 01:00:00)
析石破茂談話3重點 郭正亮：獨派失望了
(2024-08-16 10:34:39)
台灣有事日本有事？石破茂：應避免這種局勢
(2024-08-14 17:14:34)
董思齊語中評：尹錫悅親美抗中出現不同聲音
(2024-08-13 10:16:07)
石破茂拜會蘇貞昌 問台灣怎看美核武嚇阻力
(2022-07-28 21:43:48)
石破茂拜會蔡英文 盼具體討論台日如何合作
(2022-07-28 16:11:44)
賴清德：堅守“憲政體制” 不會挑釁中國
(2022-07-28 15:16:33)