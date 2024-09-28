9月27日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）外交部發言人林劍9月27日主持例行記者會，並就中國致力“全球南方”國家發展、烏克蘭危機問題、石破茂當選後的中日關係等回答記者提問。以下是問答全文：



林劍：應墨西哥政府邀請，國家主席習近平特使、全國人大常委會副委員長鐵凝將赴墨西哥城出席於10月1日舉行的墨西哥總統權力交接儀式。



總台央視記者：我們注意到，王毅外長日前在聯合國總部出席了“全球發展倡議支持全球南方—中國在行動”主題發布活動。中方為何要舉辦此項活動？中方將採取哪些舉措支持“全球南方”國家發展？



林劍：當地時間9月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席“全球發展倡議支持全球南方—中國在行動”主題發布活動。第79屆聯大主席菲勒蒙、聯合國副秘書長以及20多國部長級官員出席。



王毅外長在致辭中指出，全球發展倡議從中國主張到國際共識、從合作理念到共同行動，為落實聯合國2030年可持續發展議程貢獻了中國方案，注入了中國力量。倡議提出三年來，100多個國家和20多個國際組織積極支持和參與倡議，82個國家加入“全球發展倡議之友小組”，70多個國家和國際組織加入全球發展促進中心網絡。倡議的機制建設日臻完善，在八大重點領域搭建起30多個合作平台，成立全球發展促進中心，正積極籌建“全球南方”研究中心，助力“全球南方”駛上發展快車道。截至目前，全球發展高層對話會32項務實舉措已基本落實，倡議框架下已開展1100多個項目，全球發展項目庫已實施超過600個項目。中方還為發展中國家舉辦2000多期能力建設項目，培訓各類人才6萬多名。倡議合作日益走深走實，為“全球南方”帶來福祉。

