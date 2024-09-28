外交部：烏克蘭危機和平之友為和平應運而生

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）外交部發言人林劍9月27日在例行記者會上表示，中國、巴西同其他志同道合的“全球南方”國家即將成立烏克蘭危機“和平之友”，旨在發出客觀理性的聲音，將為政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。



有記者提問說，王毅外長在紐約聯大期間會見巴西總統首席特別顧問時表示，中巴和其他“全球南方”國家即將成立烏克蘭危機“和平之友”平台。外交部能否進一步介紹相關情況？



林劍表示，當前，烏克蘭危機持續延宕，升級外溢風險不斷上升。國際社會普遍對此感到擔憂。前階段，中國同巴西聯合發表關於政治解決烏克蘭危機的“六點共識”，得到國際社會積極響應和支持。



林劍說，近期，國際上勸和促談呼聲進一步增多，越來越多的“全球南方”國家也為此聯合起來，積極為爭取和平營造氣氛、積累條件。中國、巴西同其他志同道合的“全球南方”國家即將成立烏克蘭危機“和平之友”。這是中巴和“全球南方”國家為尋求和平所作的努力。“和平之友”不是封閉的集團，而是開放的平台；不尋求競爭對抗，而是開展包容性對話。“和平之友”是為和平應運而生，應得到國際社會的歡迎。“和平之友”旨在發出客觀理性的聲音，將為政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。





