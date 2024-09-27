以色列會地面進攻黎巴嫩嗎？

中評社北京9月27日電／黎以衝突正持續升級。以色列國防軍總參謀長哈萊維25日要求以軍部隊“為可能的地面進攻做好準備”。以外長卡茨26日在社交媒體上說：“我們將繼續全力與真主黨作戰，直到勝利，並確保北部居民安全返回家園。”觀察人士普遍認為，以色列地面進攻黎巴嫩的可能性正逐步提升，中東地區正處於一場全面災難的邊緣。



地面進攻“箭在弦上”



新華社報導，黎以衝突中，以色列從實力看處於絕對優勢。本月17日和18日，黎巴嫩發生大量針對黎真主黨成員的傳呼機和對講機爆炸事件，造成數千人傷亡，以色列被指認為襲擊實施者。真主黨領導人納斯魯拉發表講話說，以色列此舉越過紅線，等同於宣戰。



隨後，以色列對真主黨持續發起大規模空襲，“定點清除”真主黨負責無人機部隊、導彈部隊、精銳部隊拉德萬部隊等的高級指揮官，試圖瓦解真主黨軍事指揮體系。真主黨方面承認遭受沉重打擊。



事實上，自8月以色列方面稱在加沙地帶的作戰“基本結束”以來，外界就一直擔憂以軍掉過頭來，集中力量對付真主黨，讓北方鄰國黎巴嫩淪為“另一個加沙”。過去一周多以色列對真主黨的空襲行動便稱為“北方之箭”。



以國防部長加蘭特18日在以北部一處軍事基地說，以色列已開啟與黎巴嫩真主黨作戰的“新階段”，正重新分配作戰資源，將部隊向北方轉移。以軍25日又發表聲明說，總參謀長哈萊維要求以軍一個主力裝甲旅部隊為可能的地面進攻做好準備。根據形勢評估，以軍正召集兩個預備役旅以開展“北部軍事行動”。



法國與美國25日提議臨時停火21天。但從以色列方面傳來的聲音基本是：沒有停火，以軍將繼續全力打擊黎巴嫩真主黨，直至取得勝利。

