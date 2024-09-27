中國發射首顆可重復使用返回式技術試驗衞星

中評社北京9月27日電／國家航天局消息，9月27日18時30分，中國在酒泉衞星發射中心採用長征二號丁運載火箭，成功發射首顆可重復使用返回式技術試驗衞星——實踐十九號衞星，衞星順利進入預定軌道。



實踐十九號衞星作為中國“十四五”規劃期間的重要新技術試驗衞星，在可重復使用、高微重力保障、高承載比及再入環境試驗服務等方面實現了多項技術突破，將顯著提升中國返回式衞星的技術水平和應用效率，降低運營成本，為新技術驗證與預研成果的快速轉化提供有力支持。



實踐十九號衞星將開展空間育種試驗，搭載海南省、安徽省、農業農村部選送的相關植物種子，發揮空間育種“誘變效率高、育種周期短、有益變異多”等優勢，提升中國空間育種科技水平，加速種質資源創新步伐，為實現種業科技自立自強、種源自主可控提供重要支撐。



科研人員將充分利用可重復使用的實踐十九號衞星，開展空間試驗，為國產元器件、原材料等提供在軌飛行試驗驗證機會，推動空間新技術的發展和應用，助力微重力科學、空間生命科學等領域的研究。



此外，實踐十九號衞星還搭載了泰國、巴基斯坦等5個國家申請搭載的載荷，開展廣泛的國際合作。



此次任務是長征系列運載火箭第537次發射。