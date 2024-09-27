王毅會見丹麥外交大臣拉斯穆森

中評社北京9月27日電／當地時間9月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見丹麥外交大臣拉斯穆森。



新華社報導，王毅表示，丹麥是中國在北歐唯一的全面戰略伙伴，兩國關係長期走在中國同北歐國家關係前列。明年將迎來中丹建交75周年，雙方要共同紀念這一重要年份，為雙邊關係注入新的動力。我們願同丹麥共同規劃好下階段高層交往，引領雙邊關係發展。中方決定對丹麥施行免簽政策，歡迎更多丹麥朋友來中國，也希望丹方為中方人員赴丹出台更多便利措施。祝賀丹麥當選安理會非常任理事國，雙方可加強溝通協調，共同為世界和平安全做出貢獻。



王毅指出，中國堅定不移走綠色低碳可持續發展道路，願同包括丹麥在內的歐洲國家加強綠色轉型合作。歐盟對中國綠色產品加徵高關稅，同綠色轉型的努力背道而馳。雙方應通過磋商找到妥善解決辦法，希望丹麥為此發揮積極作用。



拉斯穆森表示，丹中關係保持良好發展勢頭，各領域合作進展順利。丹麥堅持一個中國政策。期待明年同中方共同慶祝建交75周年。感謝中方對丹麥實施免簽政策，這將極大促進兩國旅遊合作和人員往來。丹麥的發展得益於自由貿易，將繼續堅持自由貿易，推動經濟全球化，期待歐中找到妥善處理貿易摩擦的辦法。丹麥將於明年出任安理會非常任理事國，希望得到中方支持，為應對世界面臨的挑戰做出努力。