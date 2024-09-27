美烏商討“勝利計劃” 俄羅斯不以為意

中評社北京9月27日電／美國總統拜登與到訪的烏克蘭總統澤連斯基26日在白宮舉行會晤，雙方討論了烏克蘭方面就俄烏衝突制定的“勝利計劃”。同日，拜登政府宣佈將向烏方提供更多軍事援助。媒體和分析人士認為，烏方希望通過“勝利計劃”獲得西方國家更多軍援並堅定它們繼續援烏的決心，但這一計劃缺乏新意且實際意義有限。



烏方推銷計劃



新華社報導，美國白宮26日發佈的會談紀要顯示，拜登與澤連斯基討論的“勝利計劃”涉及外交、經濟和軍事等多個方面，雙方指示各自團隊就下一步措施密切協商。



澤連斯基尚未向外界公佈“勝利計劃”的具體細節。一些媒體報導，這一計劃涉及烏方請求西方援助的一系列具體武器清單，以及俄烏衝突結束後西方向烏克蘭提供安全保障的提議等。



美國《華盛頓郵報》稱，“勝利計劃”包括請求西方國家提升援烏武器的打擊能力，允許烏軍使用西方武器打擊俄境內縱深目標等。澤連斯基認為，上述目標如果能在今年年底前實現，將“足以讓俄羅斯屈服”。



英國伯明翰大學俄羅斯和東歐問題研究員雅羅斯拉娃·巴比里認為，澤連斯基希望通過一份步驟清晰的“路線圖”來堅定西方伙伴繼續援烏的信心和決心，使烏方獲得更多軍援，從而打破目前戰場上的僵局。“澤連斯基的目標是讓烏方在2025年從實力地位出發（就結束衝突）舉行外交談判成為可能。”



然而有報導稱，澤連斯基的計劃並未讓美方官員“眼前一亮”。《華爾街日報》報導，瞭解該計劃大致內容的美國和歐洲國家高級官員表示，這一計劃“了無新意”，“沒有提供一條烏克蘭通往勝利的明確道路”。

