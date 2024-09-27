王毅出席金磚國家外長會晤

中評社北京9月27日電／當地時間9月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席金磚國家外長會晤。巴西外長維埃拉主持會議。



新華社報導，王毅表示，國際形勢變亂交織，世界失序、增長失速、發展失衡、治理失焦。作為“全球南方”第一方陣，金磚國家應當樹立“立己達人、兼善天下”的情懷，為促進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化做出貢獻。



要倡導共同安全，實現持久和平。人類是不可分割的安全共同體。任何國家都無權操控全球安全議程，更不應將本國安全建立於他國的不安全之上。在烏克蘭問題上，要堅持戰場不外溢、戰事不升級，以對話談判解決危機。在巴勒斯坦問題上，要推動加沙盡快全面、持久停火，落實“兩國方案”，實現中東地區持久和平。



要堅持發展優先，破解發展難題。發展是人類社會的永恆主題，金磚要發揮自身優勢，推動將發展問題置於聯合國工作中心位置，關注發展中國家的現實困難，敦促發達國家切實履行承諾，為2030可持續發展議程注入更強動力。要聚焦發展中國家在減貧、發展籌資、能源和糧食安全等方面迫切需求，搶抓科技革命和產業變革機遇，培育高質量發展新動能。



要踐行多邊主義，完善全球治理。堅定維護以聯合國為核心的國際體系，秉持聯合國憲章的宗旨原則，反對“合則用，不合則棄”。以落實未來峰會成果為契機，推動國際金融架構改革，支持南方國家全面參與國際經濟決策、治理和規則制定，提升發言權和代表性。歡迎金磚國家參與落實中國提出的“加強人工智能能力建設國際合作”聯大決議。



王毅指出，金磚即將迎來擴員後的首次峰會，舉世矚目、意義重大。要把握好這一契機，發出維護公平正義、促進共同發展的時代強音，打造新的標誌性成果，確保“大金磚合作”開好局、起好步。



各方積極評價金磚機制為堅持多邊主義、加強全球南方合作發揮的重要作用，一致同意密切配合，共同推動喀山峰會取得豐碩成果。



同日，王毅還出席非盟安改十國元首委員會同安理會五常外長對話會，分別同巴西總統首席特別顧問、愛沙尼亞、波蘭、羅馬尼亞、哥斯達黎加、荷蘭、丹麥外長舉行了雙邊會見。