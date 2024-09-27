王毅會見波蘭外長西科爾斯基

中評社北京9月27日電／當地時間9月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見波蘭外長西科爾斯基。



新華社報導，王毅表示，今年是中國和波蘭建交75周年，杜達總統成功對華進行國事訪問，習近平主席同他深入交流，延續友誼互信，也為雙邊關係注入重要動力。中方高度重視中波關係，願同波方落實好兩國元首達成的共識，堅持相互尊重、平等相待、互利合作、交流互鑒的中波友誼內核，密切各層級交往，深化各領域合作，也共同推動中歐關係健康穩定發展。



王毅說，雙方要保持各層級交往，推動雙邊貿易平衡發展，拓展新能源、數字經濟、人工智能等新興領域合作，共同保障中歐班列安全順暢，維護中歐產供鏈穩定。希望波方為中國企業提供公正、非歧視的營商環境。歐盟對華電動汽車加徵關稅是典型的保護主義，歐委會應拿出誠意，與中方相向而行，尋找雙方都可接受的解決辦法。



西科爾斯基表示，感謝中方為杜達總統訪華做出周到安排，訪問取得豐碩成果。波蘭堅持一個中國政策，致力於與中國發展建設性的雙邊關係，深化互利合作，密切人文交流，願為中國企業提供良好的營商環境。保持歐洲與中國貿易暢通符合雙方利益。



雙方就烏克蘭危機交換了意見。王毅強調，中方在烏克蘭問題上的立場一以貫之，始終致力於推動政治解決，從未放棄爭取和平的努力，將繼續為此發揮建設性作用。