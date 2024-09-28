習近平在全國民族團結進步表彰大會發表講話

9月27日，全國民族團結進步表彰大會在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話。（來源：新華社） 中評社北京9月28日電／據新華社報道，全國民族團結進步表彰大會27日上午在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話。他強調，要全面貫徹新時代中國特色社會主義思想特別是黨關於加強和改進民族工作的重要思想，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主綫，不斷推進民族團結進步事業，推動新時代黨的民族工作高質量發展，推進中華民族共同體建設，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業而不懈奮鬥。



李強主持大會，王滬寧宣讀表彰決定，趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希出席。



上午10時，大會開始，全體起立，高唱中華人民共和國國歌。



王滬寧宣讀《中共中央、國務院關於表彰全國民族團結進步模範集體和模範個人的決定》。352個模範集體、368名模範個人受到表彰。



在歡快的樂曲聲中，習近平等為受表彰的模範個人和模範集體代表頒獎。



在熱烈的掌聲中，習近平發表重要講話。他首先代表黨中央和國務院向受到表彰的模範集體和個人表示熱烈祝賀，向民族工作戰綫的同志們和關心支持民族團結進步事業的各方面人士表示誠摯問候。



習近平指出，中國共產黨歷來高度重視民族工作。一百多年來，我們堅持把馬克思主義民族理論同中國民族問題具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，創造性地走出了一條中國特色解決民族問題的正確道路。在這條道路上，黨團結帶領全國各族人民實現了民族獨立和人民解放，開創了發展各民族平等團結互助和諧關系的新局面，推動民族地區經濟社會發展和少數民族群衆生活取得前所未有的進步，我國少數民族面貌、民族地區面貌、民族關系面貌、中華民族面貌發生了翻天覆地的歷史性巨變。

