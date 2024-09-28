香港航運界慶祝國慶酒會

圖：香港航運界慶祝國慶75周年酒會25日在港舉行。行政長官李家超出席並與一眾嘉賓合照。（圖源：大公報） 中評社北京9月28日電／﻿據大公報報導，“香港航運界慶祝中華人民共和國成立75周年國慶酒會”25日晚在香港舉行，航運界各大機構負責人、從業人員約500人同聚一堂，舉杯歡祝國家生辰。香港航運界聯誼會主席馮波鳴在致辭中強調，當前香港航運業正朝高增值海運服務中心邁進。面對全球地緣政治緊張及航運業綠色化、智慧化、一體化發展趨勢，馮波鳴提出三點建議，力促產業協同、數位協同和政策協同，以應對未來複雜挑戰，確保香港國際航運中心地位穩固。



參與酒會的嘉賓包括行政長官李家超、原全國人大常委會委員范徐麗泰、中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、外交部駐港公署副特派員方建明、署理運輸及房屋局局長廖振新、全國人大常委會委員李慧琼及外交部駐港公署領事部綜合處處長何婧。



馮波鳴表示，當前航運業綠色化、智慧化、一體化發展的趨勢日趨明顯，未來將面臨更多、更複雜的未知挑戰。香港作為國際航運中心的發展戰略沒有變；香港航運業同仁們主動應變的“香港精神”沒有變，我們的基本盤仍然堅韌牢固。



馮波鳴提出三點呼籲和建議，一是以產業協同增強發展韌性。促進港口、貿易、物流、金融等相關產業要素的高效協同融合，不斷提升行業的系統性、整體性和協同性，未來通過多方的協同融合，供應鏈將會成為網狀。二是以數位協同賦能行業生態。大數據、人工智慧、區塊鏈等技術的飛速發展，幾乎顛覆了所有行業的發展路徑，航運業自然也不例外。三是以政策協同推進低碳發展。在全球氣候治理的大背景下，航運業脫碳將是大勢所趨，但考慮到行業的複雜性和多樣性，找到一個全行業通用的解決方案並非易事。