五次參選終登頂　石破茂面臨多重挑戰

中評社北京9月28日電／日本執政黨自民黨27日舉行總裁選舉。經過兩輪投票，第五次參選的前幹事長石破茂當選。他將在10月1日舉行的臨時國會首相指名選舉中當選為新一任日本首相。



新華社報導，分析人士指出，石破上台後將面臨多重挑戰，包括緩解民眾因“黑金”醜聞對自民黨產生的不滿，帶領自民黨贏得即將到來的國會眾議院選舉，以及促進經濟、改善民生等。在外交安保方面，石破既提出很多保守主張，也有謹慎務實的一面，其上台後的政策尚待觀察。



“三強”角力



此次自民黨總裁選舉共有9名候選人參選，是該黨1972年引入聯名推薦制度以來參選人數最多的一次。根據日本媒體選前的民調和分析，石破茂與經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前環境大臣小泉進次郎較其他候選人優勢明顯，形成“三強”領跑局面。



根據選舉規則，當天到場的367名自民黨籍國會議員每人1票，各地黨員、黨友投票折成368票，得票過半者當選總裁。如無人得票過半，則票數前兩位的候選人進入第二輪投票。第二輪中，367名國會議員每人1票，47個都道府縣的自民黨地方組織各1票，合計414票，得票多者當選。



首輪投票後，高市、石破分獲181和154票，位居前兩名。由於無人得票過半，選舉進入第二輪投票。在第二輪投票中，高市、石破分獲194和215票，石破逆轉勝出。

