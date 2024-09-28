烏克蘭說烏南部遭空襲致3人死亡

中評社北京9月28日電／烏克蘭敖德薩州官員27日說，俄軍當天對該州港口城市伊茲梅爾發動空襲，造成至少3人死亡。俄羅斯國防部當天在社交媒體發佈消息說，過去一夜，烏軍對俄境內目標發動無人機襲擊。



新華社報導，敖德薩州軍事行政長官基佩爾27日在社交媒體發文稱，當天早上，該州西南部港口城市伊茲梅爾遭俄軍攻擊型無人機襲擊。空襲造成至少3人死亡，另有11人受傷，當地部分住宅嚴重損毀並起火。



烏克蘭國家警察局27日在社交媒體發文稱，當天上午，俄軍發射的一枚導彈擊中了第聶伯羅彼得羅夫斯克州克里沃伊羅格市的國家警察局辦公樓，有人員被埋在廢墟之下。另據第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍事行政長官利薩克說，導彈襲擊造成克里沃伊羅格市至少5人受傷，20餘棟私人住宅和高層建築遭到不同程度損壞。



俄羅斯國防部27日在社交媒體發佈消息說，過去一夜，烏軍對俄境內目標發動無人機襲擊，俄防空部隊在羅斯托夫州上空擊落6架無人機，在別爾哥羅德州上空擊落3架。



另據俄國防部27日消息，9月21日至27日，俄軍使用“匕首”高超音速導彈和攻擊無人機等高精度武器實施了33次打擊，擊中烏克蘭軍工企業和支持其運行的能源設施、軍用機場基礎設施以及裝有西方武器裝備的軍用列車。過去一周，俄軍控制了頓涅茨克地區格里戈羅夫卡、奧斯特羅耶、烏克蘭斯克和馬里諾夫卡等居民點。