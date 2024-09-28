王毅會見美國國務卿布林肯

中評社北京9月28日電／當地時間2024年9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間應約會見美國國務卿布林肯。



新華社報導，王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中美關係在曲折動蕩中實現重回巴厘島、通往舊金山，取得的進展來之不易，值得珍惜。中美關係止跌企穩，符合兩國人民利益，順應國際社會期待，能否延續這一勢頭，取決於雙方努力。美方不能總是以“兩副面孔”對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中國對話合作。美方既然多次表示無意同中國發生衝突，就要從根子上樹立理性對華認知，構建正確相處之道，以尊重的態度開展對話，以互惠的精神推進合作，以慎之又慎的態度處理分歧，而不是動輒“從實力地位出發”，我行我素，任性妄為，把以前的錯誤當成繼續犯錯的借口。



王毅強調，當前台海局勢的最大危險是賴清德之流越來越猖獗的“台獨”行徑。“台獨”與台海和平水火不容。如果美方真心希望台海和平穩定，就應恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對“台獨”，支持中國和平統一。



王毅說，中方堅決反對美方對華經貿科技打壓。國家安全不能泛政治化，“小院高牆”不能成為“大院鐵幕”。中方絕不接受人權“教師爺”的指手畫腳，更反對打著人權幌子干涉中國內政。兩國人文交流至關重要，美方應以實際行動消除障礙。



王毅闡述中方在南海問題上的嚴正立場，強調中方堅持同直接當事國通過對話協商解決分歧。美方不要總是在南海興風作浪，不要破壞地區國家維護南海和平穩定的努力。



王毅指出，中方在烏克蘭問題上的立場坦坦蕩蕩，始終堅持勸和促談，為推動政治解決作出自己的努力。美方應當停止對中方的抹黑栽贓、濫施制裁，停止借此製造對立、鼓動陣營對抗。



雙方一致認為會晤是坦誠、實質性的，認同中美兩國需要找到長久和平共存之道。雙方將繼續落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，開展對話合作，妥善管控分歧，爭取兩國關係穩定、健康、可持續發展。



雙方同意就國際地區熱點問題保持溝通，適時舉行新一輪中美亞太事務磋商。