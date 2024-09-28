台“健身達人”登陸闖出新天地

圖：台灣青年馬克（中）在大陸通過從事健身行業闖出一番天地。圖為他帶領學員健身。\受訪者供圖（圖源：大公報） 中評社北京9月28日電／據大公報報導，台灣青年馬克在大陸打拼十多年，做健身教練、錄制綜藝節目、拍攝視頻、做網絡直播，在大陸闖出一片“新天地”。“如果沒有邁出第一步，我可能一輩子待在台灣島內，做著千篇一律的工作。人生要勇於探索，多嘗試接觸更多不一樣的生活，才能獲得更多領悟。在大陸工作可到很多大城市體驗各種風土民情和生活習俗，是非常好的經歷。”馬克希望兩岸多多交流，“大家都多走動，尤其是台灣年輕人要多到大陸看看，相信只要敢闖，總會有收穫。”



馬克是台灣桃園人，年少時家裡經濟條件有限。“我喜歡體育，本可到台北體育大學唸書，但台北唸書學費貴、消費高，就放棄了，後來選擇了離家較近的大學讀環境工程專業，既可半工半讀，還可住家節省住宿費。當時家裡為我出一半學費，我打工掙另一半學費和生活費。”馬克還考取了環境工程專業證書，畢業後在當地從事廢水處理工作，但喜愛體育、健身的他並沒有放棄自己的興趣愛好，平時下班後都去健身，風雨無阻。



俗話說“機會總是留給有準備的人”。馬克在朋友的介紹下決定去廣州表演健身，而且工作時間不長、報酬也相當不錯。在家人支持下，他抱著試一試的心態，第一次去大陸，當時認識了不少更多人、瞭解了更多行業，有了更多深入大陸的機會。



深耕大陸學習健身技藝



在廣州工作一年後，馬克轉赴深圳健身工作室擔任店長。2015年，他參加了綜藝節目《康熙來了》錄制，此後又陸續受邀參加《奔跑卡路裡》、《天天向上》、《美麗俏佳人》、《燃脂女神》等節目錄制。“《燃脂女神》是一檔直播秀，我的角色相當於一位主持人，帶著5位女生減肥。”馬克表示，“錄制綜藝節目報酬豐厚，也給了我更多機會結識更多‘貴人’。”馬克後來在北京先後為歌手、演員、藝人、企業家等當私人健身教練。



馬克在大陸考取10張健身方面的證書，他覺得最有用的是CPR心肺﻿復甦急救證書，“在運動過程中，遇到有人突然心臟驟停倒地的緊急情況，會心肺﻿復甦術就有機會救人一命。”馬克也很認可功能性訓練證書，“我在大陸學習功能性訓練，不單讓我形體變得更好看，遇到需要用全身協調性、功能性、爆發力的時候，就能夠體現，讓我學以致用，並帶領學員開展訓練。”馬克考證後還參加通關類節目《全能極限王》，“通關挺難，很多肌肉猛男都通關不了，因為他們只練肌肉，沒有進行功能性訓練，而我則順利通關。”

