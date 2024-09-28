警拘加密幣洗錢集團25人　涉款逾700萬

圖：黃大仙警區刑事部拘捕二十五人，涉三十九宗加密貨幣騙案，檢獲超過二十部涉案電子設備。（圖源：大公報） 中評社北京9月28日電／據大公報報導，警方本月19日至26日搗破一個以加密貨幣洗黑錢的本地集團，拘捕25人，涉及39宗騙案，涉騙款逾700萬元。另外警方亦拘捕50人，大部分是傀儡戶口持有人和詐騙電話登記人，涉及43宗騙案，涉款達1.1億元。



女售貨員被騙160萬



黃大仙警區刑事部於本月19日至26日進行代號“聯鬥”執法行動，成功瓦解一個專門利用加密貨幣洗黑錢的本地集團，拘捕18男7女，年齡介乎19至65歲，他們涉及39宗騙案，涉款逾700萬元，單一損失金額由3000元至160萬港元不等。損失最大一宗是網上投資騙案，一名38歲女售貨員在社交平台被騙徒誘騙，在虛假網站投資聲稱比其他平台有更高回報的加密貨幣，一個月內共11次轉賬近160萬元至9個指定銀行戶口，直至女事主多次嘗試出金失敗才意識受騙。



被捕人包括一名集團主腦、三名骨幹成員以及21名傀儡戶口持有人，警方在集團首腦的處所檢獲超過20部電子設備，以及兩個相信與案件有關的加密貨幣冷錢包。集團由2023年5月起營運，利用傀儡資料開設銀行戶口及加密貨幣交易所戶口，骨幹成員分工仔細，透過不同類型詐騙騙取受害人將錢存入指定傀儡銀行戶口後，部分成員隨即用同一傀儡資料開設的交易所戶口進行用戶交易“P2P買賣”，利用犯罪得益購買加密貨幣，另一骨幹成員則透過同一平台或者冷錢包，將“洗白”的加密貨幣轉移至主腦的交易所戶口，該個集團在交易所平台開設的戶口都以空殼公司開設，進一步隱藏身份。



油尖警區反詐騙拘50人



另外，油尖警區於本月19至26日進行代號“世爵”的行動打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕36男14女，年齡介乎16至75歲，他們報稱為地盤工人、清潔工、家庭主婦、學生、無業等，大部分是傀儡戶口持有人和詐騙電話登記人，涉及10宗投資騙案、10宗網購騙案、8宗求職騙案、8宗電騙、4宗低息貸款騙案及3宗其他類型騙案，涉款達1.1億元。單一最大損失的受害人為一名外籍公司董事，墮入投資騙案，將3000萬港元轉至本地5個銀行戶口。