日本新政府面臨民生及人口老化等難題

圖：日本民眾對自民黨的信任因政治獻金醜聞而動搖。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京9月28日電／據大公報綜合央視新聞、NHK報導：27日，日本自民黨在曝出政治獻金醜聞後舉行首次總裁選舉，石破茂最終勝出。但日媒指出，一場選舉並不能為自民黨挽回民心。石破茂成為日本新首相後，將面臨民心問題、民生問題和人口問題三大難題。



NHK本月公布的最新民調結果顯示，岸田內閣支持率僅有20%，反對率則高達60%。有分析指出，自民黨主要派閥捲入政治獻金醜聞後，日本民眾對自民黨的信任度急劇下降，雖然現任首相岸田文雄等自民黨高層紛紛解散所屬派閥，但民眾並不滿意。派閥政治是自民黨的“潛規則”，此前也不乏因一時危機解散派閥，待國民關注點轉變後派閥又卷土重來的先例。



民生問題是石破茂面臨的另一大難題。日本東北亞動態研究會負責人木村知義指出，實際工資一直在下降，民眾生活越來越艱難。近期，日本還遭遇1999年以來首次大米供應危機。



日本人口持續下降，是石破茂面臨的第三大難題。根據日本總務省7月底公布的統計數據，截至今年1月1日，不計在日本居住的外國人，日本人口總數約1.2156億，較上年減少86萬，連續15年減少，創1968年有統計以來最大跌幅。木村知義表示，少子化和老齡化問題一直困擾著日本。許多日本長者都對生活感到不安，育兒一代則更加擔心日本的未來。