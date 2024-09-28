“獅頭紮作展”呈現精湛傳統技藝

圖：展廳入口可見夏中建師傅打造的“開國大典獅頭”。（圖源：大公報） 中評社北京9月28日電／據大公報報導，獅頭紮作既是非物質文化遺產，也是文化傳承的象徵。中西區民政事務處即日起至10月13日，在金鐘太古廣場舉辦“慶祝中華人民共和國成立75周年傳承中華優秀傳統文化——獅頭紮作展覽”，展覽匯聚6位香港跨代、來自各老字號紮作師傅創作的6個分屬不同年代風格紮作的獅頭，展示技藝，營造節日氣氛。



上世紀50至70年代，香港紮作業尤為蓬勃鼎盛，不過，隨著時代變遷，慢工出細活的獅頭紮作技藝瀕臨失傳，展覽呈現不同年代獅頭紮作之特色，展品涵蓋“開國大典獅頭”，劉備獅頭、關公獅頭、張飛獅頭、鶴裝虎斑獅頭和三教獅頭等。



細膩展現經典場景



甫進入展廳，目光就被門口正中間擺放的主題展品“開國大典獅頭”吸引，“天寶樓紮作”創辦人夏中建創作了“開國大典獅頭”，他以細膩傳統手法呈現經典場景：鐵道戰、渡長江、淮海戰役和萬里長征等，以及“開國大典”的宏偉場面。獅角上繪制的是一架具有歷史意義的戰機，獅頭上還有一對華表。



“大型盛典活動，常會有舞獅等活動，我想以獅頭來呈現國慶主題和喜悅，十分合適。”夏中建表示。只見畫在獅頭上的畫面，體現軍民一家親，祥瑞點綴其間，整個畫面鋪滿一整個獅頭，很有氣勢。



為了令現在的觀眾瞭解以前的獅頭做法，“佳景樓”後人黃德輝打造張飛獅頭，其言：“自己一開始就是製作獅頭，後來轉了做紙扎，這次是40年以來，第一次製作傳統獅頭。”今次打造的張飛獅頭仿照上世紀50年代設計風格，遵循了當年顔料有限的歷史條件，以黑白灰三種顔色的水墨，配合黑色牙刷短毛，烘托猛張飛的威武形象。



今年已有70餘歲的黃德輝，雖然中間轉行，但轉行前也有幾十年的製作獅頭經驗，在他眼中，獅頭的美觀和實用性都很重要，特別是獅嘴部分，要看是否美觀對稱。



中六生製“三教獅頭”

