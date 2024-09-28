“崢嶸歲月”主題書展　探索中國歷史文化

圖：“崢嶸歲月，慶祝建國75周年”主題書籍展覽昨日起在香港中央圖書館舉行。（圖源：大公報） 中評社北京9月28日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，康樂及文化事務署（康文署）轄下香港公共圖書館昨日起在多間公共圖書館及香港歷史博物館舉行“崢嶸歲月，慶祝建國75周年”主題書籍展覽，配合現正於香港歷史博物館舉行的“盛世啟航新中國成立75周年成就”展覽系列，與讀者一起回首祖國75年以來砥礪前行的輝煌成就。此外，香港公共圖書館亦會舉辦多個與中華文化和抗戰歷史相關的活動，加深市民對國家歷史發展和中華文化的認識。



“崢嶸歲月，慶祝建國75周年”主題書籍展覽昨日起在香港中央圖書館、大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、沙田公共圖書館、荃灣公共圖書館、屯門公共圖書館、屏山天水圍公共圖書館，以及香港歷史博物館舉行，分別展出75本涵蓋中國歷史及發展和國家成就與展望相關主題的成人和兒童書籍。



舉辦嶺南文化相關活動



中華文化博大精深，而嶺南文化是其中重要一環。多區公共圖書館將舉辦一系列有關嶺南文化的展覽及活動，讓讀者可以多角度認識嶺南文化特色。沙田、馬鞍山及圓洲角公共圖書館將於10月至11月舉行“嶺南百老匯”展覽和講座，為讀者介紹粵劇文化。



大會堂公共圖書館則會在10月至12月期間逢星期日以“嶺南文化探析”為題舉行國學講座，由13位講者輪流主講，從歷史、文學、書畫、音樂、醫藥、建築、方言等角度探索嶺南文化。香港仔、鴨脷洲、薄扶林及赤柱公共圖書館將於10月份舉辦“品味中國茶”專題講座暨工作坊，讓參加者認識嶺南文化的生活風貌及學習中國茶藝。



除了嶺南文化外，香港公共圖書館與香港抗戰及海防博物館將由9月至明年2月，在北葵湧、馬鞍山、瑞和街、柴灣、香港仔及屏山天水圍公共圖書館合辦香港抗戰巡回展覽，介紹東江縱隊港九獨立大隊奮起抗日的英勇事跡，以及由10月至明年1月期間，在大埔、九龍、上水及西貢公共圖書館合辦軍事模型及填色工作坊，同時展出以抗戰為主題的書籍，加深讀者對抗戰歷史的認識。有關活動詳情，可瀏覽香港公共圖書館網頁（www.hkpl.gov.hk）。