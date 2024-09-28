中評社北京9月28日電／網評：提振經濟政策 需以實效為先



來源：大公報 作者：盧曉楓（新民黨東區區議員）



這一周對於全球經濟來說，可謂密集地迎來翹首以盼的好消息。太平洋兩岸的全球最大的兩個經濟體，相繼推出了提振經濟的有力措施。



美國聯儲局於9月18日正式結束過去兩年半的急速加息周期，大幅減息50個基點，符合市場預期。減息最直接作用在於債市（降低債券收益率），然後是對於不動產資產的估值提升。但最終的影響還是會反映於企業和股票市場。第一，借貸成本下降，企業利潤上升，消費者支出增加；第二，相對於下降的債券收益率，股票更具吸引力。然而，就在宣布減息當天，美國大市在開始前段做了一輪衝刺後，最終略有回調。由此可見，雖然美聯儲的利率對美國乃至全球經濟仍具重要影響力，但對於實體經濟以及股票市場，其他因素仍可抵銷利率政策影響。



“組合拳”支持高質量發展



9月24日，太平洋彼岸的中國亦有重磅政策出台。中央三部委（人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會）推出金融政策“組合拳”支持經濟高質量發展。有關政策措施包括：第一，降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行；第二，降低存量房貸利率，並統一房貸的最低首付比例；第三，創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。



其中，和股票市場相關的政策措施，因其“超預期”而備受市場關注。具體措施有兩項：第一項是創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，這項政策將大幅提升機構的資金獲取能力和股票增持能力；第二項則是創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司及其主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。



很容易就可以發現，“從央行獲取流動性”，正是上述兩項措施的實質：不僅是股票市場中的金融機構（券商、基金、保險公司）可以“從央行獲取流動性”，股票市場中的上市公司及其主要股東也可以“從央行獲取流動性”。而且，很顯然，這些“流動性”是只能用來“做多”的。

