中評社北京9月28日電／網評：積極穩妥推進改革與國家同慶祝共發展



來源：大公報 作者：卓偉（資深評論員）



今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是中共二十屆三中全會明確以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，開啟新一輪全面深化改革開放的關鍵之年。今年國慶對國家、對香港都是別具意義。



香港各界除了要以“主人翁”精神熱烈慶祝國慶，更應該以改革創新精神，推動香港創新變革，以改革促發展。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍先後提示香港要銳意改革，這既反映了中央對香港的期望，也指引了香港努力的方向。推動改革不是否定香港現時的制度，也不是搞大破大立，而是要不斷優化現行的機制，以適應新的發展環境和形勢，改革是“實實在在”、“一件事一件事地抓”，穩妥務實的推進，就如特區政府在搶企業搶人才以至各項經濟民生工作上，都顯現出改革的理念。下一步就是在不同領域務實推進，貫徹落實好三中全會精神，與國家同慶祝共發展，為中華民族偉大復興貢獻香港力量。



認識變的必要懂變敢變



75年崢嶸歲月，踔厲奮發鑄就輝煌。新中國成立以來，國內生產總值由1952年有統計數據以來的679億元人民幣，攀升至去年126萬億元人民幣，占全球經濟份額約17%。中共十八大以來，承前啟後、繼往開來，接過歷史接力棒，開啟了中國特色社會主義新時代、新征程，明確從2020年到2035年基本實現社會主義現代化，從2035年到本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。



今年國慶對香港而言也是意義深遠，這是特區政府完善地區治理、完成基本法第23條立法後的首個國慶，象徵著香港進入由治及興的新起點。在這樣的背景下，今年香港的國慶氣氛更為濃烈，社會各界全體行動，隆重慶祝。特區政府合共展示超過185000件國慶宣傳品和裝置，包括國旗、區旗、大型橫幅、大型貼紙、海報、燈柱彩旗、電子熒幕、花牌及燈飾等，又首次在75個政府物業的室外範圍加裝傾斜旗杆，排列式展示國旗和區旗。各區旗海處處，各種國慶活動層出不窮，展現出濃烈的國慶氛圍，也體現出香港各界以“主人翁”的精神、理直氣壯地慶祝國慶。

