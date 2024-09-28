持續4小時！以軍猛烈空襲貝魯特南郊戰略目標

中評社北京9月28日電／以色列28日凌晨持續轟炸黎巴嫩首都貝魯特南郊，記者在貝魯特聽到接連不斷的爆炸聲，空襲已持續約4小時仍未結束。這是近一年黎以衝突中貝魯特南郊遭到的最密集和猛烈的空襲，空襲目標包括黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉。



新華社報導，當地時間28日凌晨0時40分（北京時間5時40分）許，以色列開始實施空襲。黎巴嫩國家通訊社1時許發佈的消息稱，貝魯特南郊已遭到11次空襲。當地電視台畫面顯示，貝魯特南郊多處地點被轟炸後燃起熊熊大火，有的地點發生大規模爆炸，夜色中依然可見升起濃煙。



截至記者當地時間5時許發稿時，空襲仍在持續。



以色列軍方28日說，他們正在襲擊貝魯特地區真主黨的戰略目標。以國防軍27日在社交媒體上要求貝魯特南郊三座建築內及周邊建築居民撤離。真主黨就此發表聲明說，以色列聲稱空襲貝魯特南郊的民用建築里存有武器或武器庫，這種說法不實。



以色列媒體援引以軍方消息人士的話報導，以軍空襲的目標是黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉。以色列軍方說，目前確認納斯魯拉是否死亡還“為時尚早”。另據伊朗國家電視台援引真主黨安全部門線人的消息報導，納斯魯拉“在一個安全的地點，沒有受到以色列空襲貝魯特南郊的傷害”。



真主黨未就納斯魯拉是否安全發表聲明。



以軍27日晚曾對貝魯特南郊發動一系列空襲。據黎巴嫩公共衞生部28日發表的聲明，以軍27日晚的空襲已造成至少6人死亡、91人受傷，其中14人需住院治療。



美國東部時間27日晚（北京時間28日上午），正在紐約聯合國總部參加聯合國大會的以總理內塔尼亞胡提前結束行程回國。