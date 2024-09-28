王毅：種下和平的種子，總有一天會破土發芽

中評社北京9月28日電／當地時間9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席烏克蘭危機“和平之友”小組部長級會議後，同巴西總統首席特別顧問阿莫林共同會見記者。



新華社報導，王毅表示，巴西、中國、南非、埃及、印尼、土耳其等“全球南方”國家共同發起了烏克蘭危機“和平之友”，因為越來越多國家認識到，烏克蘭危機不能走向升級失控，國際社會不能滑向分裂對抗。我們應當團結起來，共同謀求和平解決之道。今天的會議達成廣泛共識，我們的立場清晰而明確。



我們堅定地站在和平一邊。戰爭沒有贏家，衝突沒有未來。必須給和平一個機會。當務之急是推動局勢降溫，防止戰場外溢，避免戰事升級，要明確反對使用大規模殺傷性武器，反對核擴散，反對攻擊核電站等和平核設施。



我們堅定地站在和解一邊。俄烏是搬不走的鄰居，和睦相處是唯一現實選擇。誤判不應升級，仇恨不應累積。我們鼓勵俄烏雙方從本民族根本和長遠利益出發，按照聯合國憲章宗旨和原則，尊重彼此主權獨立和領土完整，照顧彼此合理正當關切，早日實現停火止戰，共同尋求危機的全面、持久解決。



我們堅定地站在對話一邊。衝突再大，矛盾再深，最終都要回到對話談判軌道。希望國際社會將政治解決作為共同努力方向，支持適時召開俄烏當事方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，構建均衡、有效、可持續的安全架構。我們反對借口危機對別國濫施單邊制裁。甩鍋推責無助於局勢降溫，也不利於推動政治解決。

