中評社北京9月28日電／“第三屆航天服技術論壇”9月28日在重慶召開。開幕式上，中國載人航天工程辦公室面向社會發佈登月服徵名活動，並首次公開中國登月服外觀。



新華社報導，目前，中國載人月球探測工程登月階段任務已全面啟動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。



據中國航天員科研訓練中心李猛介紹，登月服自2020年啟動研製以來，聚焦複雜環境綜合防護、人服能力提升，以輕量化、小型化、高安全可靠為目標，突破了多項關鍵技術，確立總體技術方案，為我國首次載人登月任務的順利實施奠定了堅實基礎。



開幕式上，中國登月服外觀發佈。記者在現場看到，登月服主體散發出科技感十足的金屬光澤，上下肢紅色裝飾帶增強了視覺上的力量感和修身效果。上肢裝飾帶設計成優雅飄逸的“飛天”飄帶造型，下肢裝飾帶設計成火箭升空尾焰造型，上下呼應，形成一飛沖天的勢態。



“服裝總體借鑒了傳統鎧甲的形態，硬朗剛毅，彰顯出征的莊嚴氣魄和非凡勇氣，傳遞中華民族開拓進取、勇毅前行的意志精神。”中國航天員科研訓練中心丁凌艷說。



航天服是發射、返回、出艙活動任務中必需的防護服裝，為航天員提供生命保障和作業支持。中國登月服外觀首次公開亮相，展示了我國載人月球探測任務的階段性成果，也標誌著我國航天服技術已進入到了新的發展階段。



“航天服研製涉及學科領域廣泛，技術複雜，目前世界上衹有為數不多的國家具備航天服自主研製能力。”據中國航天員科研訓練中心劉東嶽介紹，截至目前，我國第一代、第二代“飛天”艙外航天服已支持17名航天員成功執行17次出艙活動，有力保障了中國空間站的建造和高效運行。



論壇以“創新、聚力、共融”為主題，由中國航天員科研訓練中心主辦，人因工程全國重點實驗室、重慶市梁平區人民政府、四川美術學院等承辦。