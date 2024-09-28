王毅會見埃及外長阿卜杜勒阿提

中評社北京9月28日電／當地時間9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見埃及外長阿卜杜勒阿提。



新華社報導，王毅轉達習近平主席對塞西總統的親切問候。王毅說，埃及在中國外交全局中佔有重要位置。在習近平主席和塞西總統戰略引領下，中埃關係保持良好發展勢頭。今年5月，塞西總統成功對華進行國事訪問，兩國元首為中埃關係未來發展擘畫了新藍圖。中方願同埃方共同落實好兩國元首共識，弘揚相互堅定支持的優良傳統，推進各領域互利共贏合作，推動中埃全面戰略伙伴關係不斷邁上新台階，共同朝著共建命運共同體的方向前進。



王毅表示，中方支持埃方走出符合自身國情的成功發展道路，支持埃方維護好國家主權、安全和發展利益。樂見更多有實力的中國企業赴埃及投資興業，助力埃及提升工業化水平。我們讚賞埃及堅持多邊主義，在國際地區事務中主持公道，願同埃方密切在聯合國、金磚機制、上合組織等多邊框架內協調配合，共同維護發展中國家利益。



阿卜杜勒阿提請王毅轉達塞西總統對習近平主席的美好祝願和親切問候，表示塞西總統訪華非常成功，為兩國關係注入了新動力。埃中關係是兩個大國、兩大古老文明之間的關係，保持著強勁有力的發展勢頭。埃及願同中方落實兩國領導人達成的共識，深化各領域合作，辦好“中埃伙伴年”，歡迎中國企業繼續參與埃及現代化進程。埃中都堅持多邊主義，致力於維護聯合國權威和國際關係基本準則，可就國際熱點問題加強協調，共同維護世界和平穩定。祝賀中非論壇北京峰會成功舉行，推動非中關係更上一層樓。