王毅會見古巴外長羅德里格斯

中評社北京9月28日電／當地時間9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見古巴外長羅德里格斯。



新華社報導，王毅轉達習近平主席對勞爾同志和迪亞斯-卡內爾主席的親切問候和良好祝福。王毅表示，今年對於中古兩黨兩國都具有重要意義，中共二十屆三中全會、古共八屆八中全會先後勝利召開，為兩國各自社會主義事業擘畫了發展藍圖。中國正深入貫徹三中全會精神，凝心聚力推進中國式現代化，相信將為中古合作帶來新機遇新動力。



王毅說，中方始終把古巴放在對外關係特殊位置，維護好、鞏固好、發展好中古關係是中國黨和政府堅定不移的立場。我們願同古方一道，推動中古命運共同體建設行穩致遠。中古雙方始終在國際和多邊舞台上相互支持，共同捍衞不干涉內政原則，維護國際公平正義，維護發展中國家共同利益。中方一貫反對美國對古巴封鎖制裁，將繼續支持古方維護主權和尊嚴。中拉論壇已走過十年曆程，期待古巴繼續積極參與，推動中拉整體合作。



羅德里格斯請王毅轉達勞爾大將和迪亞斯-卡內爾主席對習近平主席最誠摯的問候，熱烈祝賀中華人民共和國成立75周年。羅德里格斯表示，古中即將迎來建交64周年，兩國關係始終保持著高水平。感謝中方為古巴經濟社會發展提供的幫助，感謝中方在國際場合堅定維護古巴的正當權益。古巴堅定奉行一個中國原則，堅定支持聯大第2758號決議，反對利用人權問題干涉中國內政。古巴將繼續積極參與拉中合作，推動拉中關係發展。