王毅集體會見海合會國家外長

中評社北京9月28日電／當地時間9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約出席第79屆聯大期間集體會見海灣阿拉伯國家合作委員會外長。海合會外長理事會現任輪值主席、卡塔爾外交國務大臣穆萊基，候任輪值主席、科威特外交大臣葉海亞，沙特外交大臣費薩爾，阿聯酋國務部長哈利法，巴林外交大臣扎耶尼，阿曼無任所大使阿布杜勒阿齊茲，海合會秘書長布達維等出席。



新華社報導，王毅表示，海合會是中東地區最具活力的區域組織，近年來加快推進經濟多元化和一體化進程，不斷增強戰略自主和團結協作，致力於地區和平穩定，國際地位和影響不斷提升。海合會國家是中國的好朋友、好伙伴，所有海合會國家都同中國建立了戰略伙伴關係。中海關係保持蓬勃發展勢頭，走出了一條平等相待、團結協作、互利共贏的友誼路、合作路、發展路，樹立了發展中國家集體合作的標桿，成為構建新型國際關係的典範。



王毅說，中方高度重視中海關係，願同海方加強溝通協調，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，推動經貿、能源、投資、創新等領域務實合作走深走實，擴大人文交流，盡早簽署中海自貿協定，豐富中海戰略關係內涵，更好造福雙方人民。雙方要不斷夯實中海關係政治基礎，捍衞不干涉內政原則等國際關係基本準則，共同維護發展中國家正當權益。



海合會各國外長表示，海中關係發展順利，首屆海中峰會成功舉行，為雙方關係發展做出規劃。海合會國家高度重視與中國的戰略合作，看好中國經濟發展前景。願同中方一道，落實好首屆海中峰會達成的共識，加強經貿、金融、投資、能源、航空航天、人工智能、氣候變化等領域合作，盡快完成自貿協定談判，加強文明對話和人文交流，推動海中關係取得更大發展。



雙方就中東局勢交換了意見。海合會國家高度讚賞中國在巴勒斯坦問題上的正義立場，一致同意密切協調配合，共同推動在加沙停火止戰，防止衝突進一步外溢。落實“兩國方案”，使巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決，實現中東長治久安。