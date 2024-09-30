網評：秉持新聞專業　恪守倫理守則

中評社北京9月28日電／網評：秉持新聞專業自可“坦蕩蕩” 恪守倫理守則豈會“長戚戚”？



來源：大公報 作者：董光羽（時事評論員）



已停運的《立場新聞》前總編輯鐘沛權，以及時任署任總編輯林紹桐，早前被裁定“串謀發布及／或覆製煽動刊物”罪成，鐘沛權最終被判囚21個月，已扣押逾300天的林紹桐則因健康問題，獲法官郭偉健判處當庭釋放。值得注意的是，郭官在判刑時強調，眾被告並非因履行新聞工作者的報導責任被定罪，而是他們的所作所為確具“煽動意圖”。郭官的判刑理由，無疑是對那些“盲撐”《立場》的人扇了一記耳光，同時亦向社會發出清楚訊息：任何披著“新聞”外衣而作出違法行為的人和機構，終必法網難逃。



《立場》煽動意圖昭然若揭



郭官在判決中根據案中證據，裁定《立場》的政治理念就是“排除中國的本土主義”，媒體路線為支持及促進所謂“香港本土自主”。《立場》在2020至2021年間發布的11篇煽動文章，是反修例期間抹黑和中傷中央及特區政府的工具。郭官在判刑時指出，案發期間鐘沛權及林紹桐二人絕對不是單純新聞工作者，其中一個例子是《立場》一篇被裁定為煽動文章的違法“初選”參選人何桂藍專訪；郭官批評，該專訪明顯是要為受訪者造勢，借文章中的煽動言論吸引選民。



細看郭官所作的裁決，稍為理性的人士都會發現案中被告絕非“無辜”；被告完全是明知故犯，而最終在獨立審訊的法庭中被判刑，這既是公義的彰顯，亦是法治的體現。當然，社會上現在仍有意圖將政治淩駕法治、無視煽動言論對社會造成危害的人或組織，早沒公信力可言的記協，正是其中之一。記協在判刑後訛稱，案件“對香港新聞業界造成不可逆轉傷害”，並指判決未有為新聞業劃下清晰界線，“令新聞工作者陷於憂心動輒得咎，難以無後顧地履行職責”雲雲。



記協“盲撐”《立場》令人側目

