王毅出席聯合國安理會中東問題高級別會議

中評社北京9月28日電／當地時間9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席安理會中東問題高級別會議並致辭。



新華社報導，王毅表示，本輪巴以衝突已經持續了300多個日夜，人道危機前所未有，戰爭慘劇駭人聽聞。從黎巴嫩到敘利亞、從也門到伊朗，衝突外溢持續蔓延，地區熱點交織共振，衝突烈度螺旋上升，中東局勢令人擔憂。中東不穩，天下難安。面對當前困難和挑戰，國際社會不能置身事外，安理會更不能無所作為。



王毅提出中方四點主張：



一是戰爭衝突不能持續，必須立即實現全面停火。戰爭多持續一天，就會有更多平民罹難、家庭破碎；衝突多蔓延一域，就會有更多危機外溢、仇恨衍生。要以最大的緊迫感推動加沙“永久停火、全面撤軍”，衝突當事方要全面落實安理會有關決議，不得再採取加劇緊張局勢的冒險行動。對當事方有重要影響的國家要拿出真誠、負責任態度，為平息戰火發揮更多建設性作用，切實管控和防止危機外溢。黎巴嫩的主權應當得到維護，黎巴嫩人民的安全應當予以保護。



二是“巴人治巴”不能背離，必須攜手推進戰後治理。加沙曾是多元文明的交匯點，如今卻被戰火吞噬，遍地殘垣、滿目瘡痍。要堅持“巴人主導、巴人所有、巴人治巴”原則，統籌推進加沙戰後治理。鼓勵巴勒斯坦各派落實好《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》，支持巴勒斯坦民族權力機構增強權威和治理能力，實現對巴勒斯坦所有領土的有效管轄，以巴勒斯坦人民為主體開展具體治理事宜。中方呼籲召開戰後重建會議，倡議國際社會、地區國家和區域組織積極參與。

