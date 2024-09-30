中評社北京9月30日電／網評：積極建言獻策發揮溝通橋梁作用



來源：大公報 作者：胡劍江（港區全國政協委員、香港經濟民生聯盟監事委員會副主席）



中共中央、全國政協日前舉行慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會。習近平主席發表重要講話強調，我們要更加堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，在發展全過程人民民主中把人民政協的顯著政治優勢更加充分發揮出來，不斷鞏固和發展生動活潑、安定團結的政治局面。



港區全國政協委員要建言獻策，履職盡責，肩負“雙重積極作用”，不僅在內地為國家經濟社會發展發揮積極作用，還要為維護香港長期繁榮穩定發揮積極作用。通過熟悉國家和香港事務，瞭解國情民意，密切聯繫香港各行各業、準確把握各方面需要和訴求，以高標準、高要求和高質量參會履職，充分發揮溝通橋梁作用，為國家貢獻香港力量。



75年來的實踐充分證明，人民政協是中國共產黨把馬克思列寧主義統一戰線理論、政黨理論、民主政治理論同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合的偉大成果，是中國共產黨領導各民主黨派、無黨派人士、人民團體和各族各界人士在政治制度上進行的偉大創造，具有深厚的文化基礎、理論基礎、實踐基礎，具有鮮明中國特色和顯著政治優勢，是科學、有效、管用的制度安排，在人類政治制度發展史上具有獨特政治價值。



在新時代新征程中，更要積極發揮人民政協的優勢。



在百年未有之大變局下，我國改革發展穩定任務之艱巨繁重前所未有，迫切需要進一步凝心聚力不斷鞏固全國各族人民大團結，加強海內外兒女大團結。中共二十屆三中全會圍繞實現中國式現代化提出全面深化改革的一系列政策，建立更加開放的外向型經濟。習主席指出，人民政協要密切同愛國愛港澳政團社團、各界代表人士的聯繫，助力香港、澳門更好融入國家發展大局，在國家對外開放中更好發揮作用。

