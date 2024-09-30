作家聯會賀國慶　分享香港文學舘背後故事

圖：為慶祝中華人民共和國成立75周年暨中秋節聯歡，香港作家聯會於昨日在灣仔舉行慶祝晚宴。（圖源：大公報） 中評社北京9月30日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年暨中秋節聯歡，香港作家聯會於27日在灣仔舉行慶祝晚宴。會上，香港文學舘舘長潘耀明、助理舘長羅光萍以“二十年的跋涉——香港文學舘成立漫漫之路”為主題，分享香港文學舘成立背後的故事和對香港文學未來發展的期許。



立法會議員、中國文學藝術界聯合會香港會員總會會長、香港文學舘榮譽董事長馬逢國致辭時表示，香港文學界一起爭取了超過20年的文學舘終於落地，希望文學舘未來能發揮更大的作用。



文學舘參觀人數破21萬



潘耀明致辭時表示，在“器世界”橫行，“情世界”江河日下的現代社會，我們作為寫作人、文學人，仍然能擁抱心靈上的一片文學藍天，堅守“情世界”的基石，是值得肯定，甚至值得自豪的事。



提及香港文學舘的發展，潘耀明感謝香港作家聯會創會會長曾敏之的付出。潘耀明表示，20年前，在曾敏之的牽頭下，34位香港文化界代表共同簽署“必須建立香港文學舘”的倡議書。歷經20個春秋漫漫歲月的風雨，我們沒有氣餒，不斷爭取，其間有14位倡議者相繼離世。終於獲得這一屆特區政府的認同，文學舘在灣仔茂蘿街七號落戶。文學舘雖然占地衹有二千多呎，不管怎樣，我們有了屬於香港文學寫作人自己的平台。潘耀明續表示，文學的薪火不會熄滅，只要我們永不言棄。



潘耀明在講座“二十年的跋涉──香港文學舘成立漫漫之路”中，再次強調了香港成立文學舘的重要性，他透露香港文學舘開舘至今，參觀人數已經有21萬，雖然空間不大，但仍希望借此平台，與不同機構合作，開展更有輻射力的活動。