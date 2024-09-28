王毅會見聯合國秘書長古特雷斯

中評社北京9月28日電／據央視新聞：當地時間9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見聯合國秘書長古特雷斯。



王毅轉達習近平主席對古特雷斯的親切問候，表示秘書長先生本月初作為特邀嘉賓赴北京出席中非合作論壇峰會，習近平主席同你深入交換意見，縱論天下大勢，達成諸多重要共識，為中國同聯合國合作指明了方向。中方祝賀聯合國成功舉行未來峰會，達成的“未來契約”體現了大多數國家共同願望，是一份貫徹多邊主義理念的文件。中方願同聯合國加強合作，推進世界和平與發展事業，將“未來契約”的願景變為現實，為人類開辟更美好的未來。



王毅說，國際形勢越複雜，全球性風險挑戰越突出，越要維護聯合國權威，發揮聯合國的核心作用。習近平主席提出構建人類命運共同體重大理念及三大全球倡議，就是要維護以聯合國為核心的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中方將全力支持聯合國的工作，支持國際金融架構改革，支持聯合國在人工智能全球治理問題上發揮主渠道作用，支持聯合國積極推動政治解決烏克蘭危機、平息加沙衝突，更好地維護國際和平與安全。



古特雷斯請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候。古特雷斯表示，感謝中國長期以來對聯合國的支持，尤其是為未來峰會成功舉行做出了積極貢獻。未來峰會達成“未來契約”很不容易，也很了不起，希望各方將承諾變為行動，共同推動落實。當前全球化面臨分裂風險，各方需要共同反對保護主義。面對世界面臨的風險挑戰，聯合國將為和平盡力，為發展盡責，期待並相信中國將繼續發揮重要作用。



同日，王毅還分別同古巴、埃及、秘魯外長舉行雙邊會見，集體會見海合會國家外長，出席了第三次中俄巴伊四國外長阿富汗問題非正式會議。