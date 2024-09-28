烏克蘭危機“和平之友”小組在聯合國成立

中評社北京9月28日電／據央視新聞：當地時間9月27日，烏克蘭危機“和平之友”小組部長級會議在紐約聯合國總部舉行。會議由中共中央政治局委員、外交部長王毅與巴西外長維埃拉、總統首席特別顧問阿莫林共同主持，埃及外長阿卜杜勒阿提、印度尼西亞外長蕾特諾、南非國際關係與合作部長拉莫拉、墨西哥外長巴爾塞納、贊比亞外交與國際合作部長漢貝等17個“全球南方”國家代表出席。



王毅表示，我們在此聚會衹有一個目的，那就是尋求和平。烏克蘭危機已進入第三個年頭。戰火仍在蔓延，外溢風險上升，和平曙光尚未顯現，局勢發展令人擔憂。本次會議的初衷，就是團結更多力量，匯聚更強聲音，為推動停火止戰、實現持久和平作出“全球南方”國家的努力。



王毅指出，中國在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，始終堅持勸和促談，始終站在和平一邊。習近平主席明確提出“四個應該”的原則立場，這是中方在烏克蘭問題上的根本遵循。中方據此發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，派出特使開展穿梭外交，中國還同巴西聯合發布了“六點共識”。中方的主張和斡旋努力得到了國際社會，特別是“全球南方”國家的廣泛響應。



王毅強調，在和平與戰爭之間，要堅定選擇和平。形勢越膠著、危機越嚴峻，越不能放棄和平希望，越不能鬆懈和平努力。烏克蘭戰事持續得夠久了。推動局勢緩和是當務之急，中方願同巴西一道，再次呼籲遵守衝突降溫“三原則”，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，尤其不得使用大規模殺傷性武器，不得攻擊核電站等和平核設施。國際社會要堅定站在和平一邊，為和平積累條件，為和平爭取希望。

