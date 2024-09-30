石破茂身為“政二代”　愛吃拉面和咖喱

圖：石破茂5月21日在東京吃拉面。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京9月30日電／據大公報綜合共同社、《日本經濟新聞》報導：石破茂第五度參選日本自民黨總裁終於如願。他是“政二代”，曾是最年輕的眾議員，但38年的從政生涯波折不斷。



石破茂的父親石破二朗曾任鳥取縣知事和日本自治相。石破茂早年在銀行工作，之後接受與父親關係密切的前首相田中角榮的建議，立志從政，1986年以自民黨黨員身份首次當選眾議員，繼承父親在鳥取縣的政治地盤。當時，年僅29歲的石破茂是最年輕的眾議員。此後，他涉足過農業、安全、地方振興等多個領域，被稱為“政策通”。



石破茂曾於1993年退出自民黨，1997年又重新加入。他的黨內基礎相對薄弱，被貼上“黨內在野黨”的標簽。2012年第二次參加自民黨總裁選舉時，他獲得最多地方票，但在國會議員票更關鍵的第二輪投票中輸給安倍晉三。石破茂於2015年成立自己的派閥“水月會”，但效果不佳，該派閥最終於2021年解散。



日媒稱，石破茂是“禦宅族”，對軍事和鐵路相關知識感興趣，還是過去曾紅極一時的偶像團體“糖果合唱團”的狂熱粉絲。他喜歡研究烹飪，拿手菜是咖喱，並且因為熱愛日本拉面而出任自民黨“拉面文化振興議員聯盟”會長。去年10月出席在米子市召開的“鳥取拉面研討會”時，他提出發展拉面經濟，還自豪地表示曾經一天狂吃12碗拉面。