建總冀加強監管　保障外勞

圖：有勞工界建議政府因時制宜調整輸入外勞政策。（圖源：大公報） 中評社北京9月30日電／據大公報報導，就建造業外勞被剝削問題，建造業總工會表示，有管理公司表面收斂，但仍有要求外勞上繳額外6000元工資等。工會期望政府部門持續監管，同時呼籲被剝削的外勞向政府舉報。勞工處回復查詢時表示，政府關注輸入勞工懷疑被剝削事件，已要求有關雇主妥善處理輸入勞工提出的問題。



香港建造業總工會理事長周思傑表示，早前聯合醫院地盤的管理公司每月克扣外地雇員近萬元，政府介入處理復工後，有外勞仍被管理公司騷擾，要求上繳額外6000元工資。香港建造業總工會權益幹事徐漢斌稱，過去一周，工會接獲近10宗機場三跑等不同地盤的外地雇員投訴，管理公司會以克扣半份工資、月薪變日薪、無理要求放長假等克扣工資。



周思傑稱，工會持續與承辦商、政府部門溝通，要求嚴格規管其管理公司內部運作。他呼籲被剝削的外地雇員，需要站出來舉報，以便政府部門跟進。立法會議員、工聯會理事長黃國建議政府完善輸入外勞政策，規管有關部門，及時堵塞漏洞。



勞工處表示，政府十分關注輸入勞工懷疑被剝削事件，並一直密切跟進，致力保障輸入勞工的權益。政府已要求有關雇主妥善處理輸入勞工提出的問題。如有雇員被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處舉報，勞工處會提供適切協助。政府已成立跨部門專責小組，跟進輸入勞工懷疑被剝削事件。勞工處及發展局會聯同相關執法部門，嚴肅跟進投訴個案，並調查是否涉及刑事成分。