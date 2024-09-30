大陸政策利好　堅定深耕決心

圖：台灣青年馬克（中）在大陸參加節目《美麗俏佳人》的錄制，傳授減肥秘笈。（圖源：大公報） 中評社北京9月30日電／據大公報報導，“台胞在大陸受到重視、認可。”台灣青年馬克表示，這堅定了他繼續在大陸深耕的決心。“無論在政策支持上，還是社會接觸中，我真切感受到大陸民眾對台灣釋放的善意，他們會給予台胞更多關照與幫助。”馬克舉例說，“比如之前在雲南注射疫苗排了長長的隊伍，工作人員得知我是台灣人，為我開辟了更便捷的通道，盡可能提供便利。廈門方面會給初到大陸工作的台灣人提供住宿，還有台灣朋友在重慶開健身房，也獲得政策扶持。”



不僅自己在大陸闖出一片“新天地”，馬克還願意幫助更多的台灣青年瞭解大陸、深耕大陸。“2017年，有從事健身教練的台灣朋友向我請教到大陸發展如何？我告訴他，‘如果你到大陸發展，哪怕失敗了也還能再回台灣做健身教練；若你去大陸打拼成功了，就能開辟不一樣的人生道路。到大陸打拼毫無損失，完全可以大膽嘗試。’此外，台灣民眾到大陸，一次就可簽注五年，相當方便。”馬克說，這位教練朋友聽取了他的建議，在大陸發展得很好。



“台灣民眾到大陸工作很方便，持五年期有效台胞證就可以隨時免簽注過來，用台灣的手機號、銀行卡綁定支付寶或微信等應用軟件，在大陸吃住行玩暢通無阻。”馬克介紹，“五年期台灣居民來往大陸通行證辦理簽注政策非常好，我2012年底到廣州，當時每兩月就要出關一次，經深圳出關到香港，再返回廣州。此後，台灣居民來往大陸簽注有效期延長至半年，之後改成一年，再後來改成兩年，直到現在的五年期，大陸政策越來越便利。”