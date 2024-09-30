民進黨“爽”花公帑　台島陷“財政地獄”

中評社北京9月30日電／據大公報報導，在台灣，有一家用戶，兩個月用電量超過2萬度、電費高達15萬元（新台幣，下同）。不少人可能會認為，用電量如此龐大，此用戶應是一家商戶。然而令外界大跌眼鏡的是，該用戶是民進黨當局行政機構負責人卓榮泰的官邸。但卓榮泰辯稱他一周只去官邸兩天，而且家人也沒有住在那裡。這就更令人奇怪了。既然卓榮泰一家大部分時間都不住在官邸，為何用電量竟是一般家庭的數十倍？有在野黨“立委”揶揄卓榮泰：難道他家在挖礦？其實，卓榮泰到底在官邸幹嘛，外界並不關心，重點是他這兩個月的巨額電費是由公帑埋單。難怪卓榮泰一點也不緊張，因為這15萬元不用他自己掏腰包，而是台灣的納稅人幫他付了電費。民進黨高官揮霍公帑真有一手！



這些年，民進黨當局一意孤行，強行廢除核能發電，但島內綠色能源根本不足以代替核能發電，導致台灣陷入缺電危機。民進黨官員們於是不斷宣揚“節能”，呼籲民眾節省用電，但如今民進黨當局行政機構負責人自己的官邸竟變成“吃電怪獸”，相當諷刺。最為人詬病的是，據說，大約在6年前，賴清德擔任行政機構負責人的時候，就曾花了700多萬元安裝節能設施，包括屋頂隔熱工程和安裝節能空調。而在卓榮泰接手前，該官邸也曾進行整修，為何安裝了節能設施仍如此耗電？當時那700多萬元到底是用在了何處？



“官邸電費謎團”不過是民進黨當局亂用公帑的冰山一角，更為離譜的事件一樁接一樁。民進黨當局監察機構編列了一筆31.5萬元的預算，預計派3人到日本北海道考察黑熊。消息一出，輿論嘩然。眾所周知，監察機構主要負責行使彈劾權、糾舉權、審計權以及對行政部門提出糾正案，何時多了一項“監察動物保育”？而且北海道的熊種以棕熊為主，監察機構卻去考察黑熊，連“胡謅亂掰”也不會。此外，有台媒揭露民進黨當局“駐美代表”俞大㵢去年底赴美上任，巧立名目亂花公帑，從沙發到牙膏都報公賬，上任半年光是用於官邸的經費就達800萬元。



民進黨當局使用公帑大手大腳，難怪其明年總預算創新高、超過3萬億元了。自2016年5月民進黨上台以來，年度支出預算從1.9萬億元增至3.1萬億元，增幅飈升逾40%，否則如何支撐民進黨高官的奢靡生活？據統計，民進黨當局總債務已達6.4萬億元，即島內平均每人負債27.2萬元，還不包括勞保基金潛藏負債高達13萬億的財務黑洞。民進黨當局債留子孫、寅食卯糧，根本就是把台灣置於“財政地獄”的險境。