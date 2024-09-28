韓國瑜擬邀三黨黨鞭吃和解飯　藍委讚政治奇才

中評社台北9月28日電／總預算遭在野封殺，“行政院長”卓榮泰昨（27日）證實已和“立法院長”韓國瑜喝過“溫暖的咖啡”，媒體報導韓擬於下週邀卓及三黨幹部吃“和解飯”。國民黨“立委”李彥秀大讚韓國瑜是政治奇才，並批評民進黨過去把“國人”當敵人把競爭當鬥爭，把守法當手法才是無法化解僵局主因，喊話要朝野和解，民進黨先從“說真話”開始。



中時新聞網報導，李彥秀認為，昨天韓國瑜與卓榮泰喝了一杯“溫暖的咖啡”，韓國瑜並表達願意邀集卓揆、藍綠白三黨黨團幹部吃“和解飯”，這絕對是好的開始，民進黨過去“把‘國人′當敵人，把競爭當鬥爭，把守法當手法”才是政治僵局無法化解最主要的原因。



李彥秀大讚，韓國瑜真的是百年難得一見的政治奇才。30年前，前民進黨主席施明德“大和解咖啡”化解省籍對立，促進政黨和解，30年後，韓國瑜“溫暖的咖啡”化解行政、立法僵局，開啟朝野協商可能。



李彥秀強調，“依法行政”是民主國家的基本要求，明年度“禁伐補償”經費的來源以及執行的方式可以討論，但是“禁伐補償條例”，民進黨政府不提覆議、不提“釋憲”，“總統”公布實施，“行政院”就應該依法執行。



李彥秀也說，和解的前提來自善意與尊重。“立院”正在總質詢，現在又正值10月調漲電價的關鍵時刻，“經濟部長”郭智輝是有意逃避？還是沒有政治sense？難道不能在休會的2個月考察台積電熊本廠嗎？“僑委會委員長”徐佳青、“外交部長”林佳龍陪賴清德南下見台商，請問，有把正在“國會”總質詢的卓榮泰放在眼裡嗎？



李彥秀表示，過去一段時間，民進黨政治人物與網軍側翼不斷造謠，明年度總預算沒有付委，害社福津貼發不了，結果遭到事實查核中心打臉是錯誤訊息，政治可以競爭，政治可以攻防，但是絕對不能昧於良心造謠抹黑，朝野和解，化解僵局，請民進黨從“說真話”開始。