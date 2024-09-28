最新民調：賴清德滿意度大幅下滑　柯P卻挺住

中評社台北9月28日電／根據《美麗島電子報》的9月份“國政民調”，賴清德滿意度從8月的54.4%下滑到9月的50.8%，不滿意度從33.2%上升到38.6%；信任度從8月的58.9%下滑到9月的52.5%，不信任度從30.3%上升到38.3%。媒體人吳子嘉表示，賴清德民調掉了6個百分點，打貪紅利已經開始退燒。



中時新聞網報導，吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中表示，照理論講，民眾黨主席柯文哲收押之後，民調要往下跌，但他並沒有跌，這奇怪了，反而是賴清德下跌。他直觀的一個反應就是，賴清德對柯文哲案所謂的司法邊際效應，跟所有紅利，已經開始退燒了，在這情況下，對賴清德不利。



吳子嘉接著表示，為什麼柯文哲民調這個底部頂住了 ，而不下跌？就是因為民眾黨“立委”黃國昌還有這一批人，整個反對的勢力，包括藍軍，他們的論述奏效，稱“你就是查不到金流，只能夠辦我圖利，圖利就是政治追殺、司法不公、司法迫害”，若這個變成主論述，賴清德一定受傷。



吳子嘉更分析指出，賴清德跟“行政院長”卓榮泰的民調都雙雙下滑，賴清德約掉了6個百分點，負面的大概增加了8個百分點。這對賴清德來講，是一個很大幅度的下滑，是個警訊。



吳子嘉點出，一個多月來發生的事情，不只是柯文哲的案子。所謂的打貪紅利，是不是已經開始衰退，賴清德民調下滑的因素，一定有摻雜到其他各種全面的社會因素。



吳子嘉認為，如果不能夠把柯文哲壓下來，把案子辦得很漂亮，可能就要繼續把他收押，就可以徹底從政治上解決2028的敵人，賴清德民調才有可能往上走。這已經形成政治跟司法現實上的互動關係，柯文哲沒有打死，賴清德就會重傷。



該民調是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍全台22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。