遺失12份捐款表格　紅十字會已報案

中評社北京9月30日電／據大公報報導，香港紅十字會27日晚表示，該會籌募團隊27日報告，前日於灣仔鄧肇堅醫院外遺失一袋捐款者資料，內有12份已填上個人資料的捐款表格。該會稱高度重視事件，並於發現事件後即日，呈報個人資料私隱專員公署及向警方報案。



該會稱，就可能遺失個人資料，向相關捐款者衷心致歉。該會重視捐款者及所有持份者的個人私隱，多年來一直以高規格的程序由團隊內部處理，強調今次是個別事件。



紅十字會表示，將盡快更新籌募大使的工作流程指引，及改善處理捐款表格的方式，以防同類事件發生。