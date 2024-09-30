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觀塘海濱花園辦國慶嘉年華
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2024-09-30 10:52:55
中評社北京9月30日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，康樂及文化事務署將於10月1日，在觀塘海濱花園舉辦國慶“濱”Fun嘉年華，提供不同類型及包括以數字“7”和“5”為元素的免費康樂及體育活動，讓市民在維港景色中歡度國慶日，費用全免。
活動在當日上午11時至下午5時舉行，除設有不同主題舞台表演、攤位遊戲及主題打卡區外，大會亦增設親子競技遊戲和多項運動體驗活動，包括保齡球、單車、劍擊、劃艇、花式跳繩及足毽，鼓勵市民積極參與體育，享受運動樂趣。
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