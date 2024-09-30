中央政治局會議對香港提振經濟意義重大

中評社北京9月30日電／據大公報報導，中共中央政治局前天（9月26日）召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。中央政治局的這次會議給內地和香港市場帶來重大利好消息，當日，上證綜指急升3.6%；深證成指升幅4.4%；恒生指數漲幅為4.16%。昨日，滬、深、港三地股市繼續一路上漲！



久旱逢甘露！昨天的《大公報》破格用了第一版和第二版整整兩個要聞版，刊登中央政治局會議的新聞和分析報導。本港不少媒體也以顯著版面和頻道第一時間進行了傳播，不少香港市民喜出望外，奔走相告。



香港和內地的經濟都遇到不少困難，在這個經濟“寒冬”裡，在習近平總書記親自指揮和部署下，中央最高層會議的召開和系列措施密集出台，猶如一縷暖陽悄然而至，為香港、為內地的經濟領域、經濟生態、經濟發展注入了一針強心劑。



資本的嗅覺最靈敏。滬、深、港三地股市這兩天的反應足以印證此次會議的不同尋常。再看此次會議召開的時間點：過往，專題研究經濟問題的政治局會議，一般安排在每年一季度統計數據出來之後的4月份、上半年統計數據出來之後的7月份，以及要對下一年經濟工作做出安排的12月份。而這次專題研究經濟工作的政治局會議安排在9月份。



香港與內地經濟聯繫日益緊密，中央政治局會議不僅對提振內地經濟意義重大，對香港提振經濟同樣具有重要意義，特別是在舉國同慶祖國七十五華誕的喜慶時刻，意義更非同尋常！筆者認為，從中央政治局會議釋放的重要信息，香港應重點關注以下幾個問題。



中央多向發力，香港順勢而為



中央政治局會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層“三保”工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。

