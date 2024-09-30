大文集團主辦　國家輝煌成就圖片展在港開幕

圖：“豐功偉業─中華人民共和國成立75周年輝煌成就圖片精粹巡回展覽”（中西區）舉行啟動禮。（圖源：大公報） 中評社北京9月30日電／據大公報報導，“豐功偉業——中華人民共和國成立75周年輝煌成就圖片精粹巡回展覽”的首展27日在香港中西區上環信德中心隆重開幕。香港大公文匯傳媒集團副董事長、總經理鄭勇男致辭時表示，此次展覽旨在讓香港基層市民和青少年深入瞭解新中國在各個領域的輝煌成就，期望觀眾從中體會中國的發展之路、成就背後的原因，以及香港在國家發展中的角色，進一步激發愛國情懷，共同見證和貢獻國家發展。



本次“豐功偉業”巡回展覽由香港大公文匯傳媒集團主辦，政制及內地事務局、文化體育及旅遊局、教育局、民政及青年事務局擔任特別支持機構，民政事務總署擔任協辦機構，並得到全港18區民政事務處的鼎力支持。在巡展之後，大文集團還將舉辦一場大型展覽，作為此次系列活動的總結與昇華。



展覽內容豐富，以圖文形式深刻展現國家在經濟騰飛、科技創新、文化繁榮、軍事強盛及基礎設施建設等方面的非凡成就，自9月27日開始至11月間，在18區不間斷巡回展出。其中，中西區巡展舉辦日期為9月27日至10月3日，地點為信德中心招商局大廈正門入口地面，除中西區民政事務處外，亦得到了第十四屆中西區區節統籌委員會、信德集團有限公司、信德置業管理有限公司的協助支持。



鄭勇男致辭表示，希望觀眾們能從豐富的圖片中，看到三個“能”：一是看到“中國怎麼樣能”；二是看到“中國何所以能”；三是看到“香港能做什麼”。他希望通過展覽，能夠激發廣大市民的愛國情懷，讓每一個人都成為國家發展的見證者、參與者和貢獻者。



民政及青年事務局副局長梁宏正致辭時指出，特區政府與大文集團一樣，十分重視青年發展。希望青年在著眼自身發展的同時，也要貢獻國家、服務社會，同時思考香港在“一國兩制”獨特優勢之下，如何貢獻自己所長，融入國家發展大局。